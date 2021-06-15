Думская комиссия по борьбе с иностранным вмешательством направила в компетентные органы информацию об «Медиазоне»

Думская комиссия по борьбе с иностранным вмешательством направила в компетентные органы информацию об интернет-издании «Медиазона». Члены комиссии предлагают включить его в реестр иностранных агентах. По словам главы комиссии, депутата-единороса Василия Пискарева, «Медиазона» участвует в политической деятельности и получала финансирование из-за рубежа. Ранее депутаты получили соответствующий запрос от Фонда защиты национальных ценностей, который в прессе связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным. В редакции «Медиазоны» отметили, что никто из чиновников с ними по этому вопросу не связывался. В то же время там говорят, что в реестр под надуманным предлогом может попасть практически любое независимое издание — и даже отдельные люди.