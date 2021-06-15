Техосмотр в России станет добровольным

Это следует из принятых Государственной Думой поправок в «Закон о безопасности дорожного движения».

Полис ОСАГО, без которого нельзя ездить на автомобиле, теперь можно получить без наличия так называемой диагностической карты, то есть свидетельства прохождения техосмотра. Законодатели и службы обеспечения безопасности дорожного движения сошлись во мнении о том, что прежняя схема не обеспечивала поставленной цели. Водители научились ее обходить, а бизнесмены этим откровенно пользовались, создав источник нелегального дохода. В России даже сложился рынок продажи диагностических карт. Бывали случаи, когда полис оформляли еще до окончания действия карты. Как сообщает РБК, в МВД считают, что водители заинтересованы в исправности своего автомобиля, а значит будут проходить техосмотра добровольно. Для водителей такси, общественного и грузового транспорта процедура останется обязательной.

Поправки в закон «О безопасности дорожного движения вступят в силу 22 августа»