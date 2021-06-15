Самый населенный штат США Калифорния сегодня полностью открывается после пандемии коронавируса

Все вакцинированые граждане могут без ограничений находится в любых общественных местах, за небольшим исключением. Возобновляет работу в обычном режиме и калифорнийский Диснейленд.

Открыть штат и возобновить работу бизнесов в нормальном режиме губернатор-демократ Гэвин Ньюсом принял после того, как в штате было администрировано 40 миллионов доз вакцины и 72 процента населения получило по крайней мере одну дозу вакцины. C 15 июня снимаются все ограничения по соблюдению социальной дистанции и отменяется обязательное ношение масок для полностью вакцинированных людей — невакцинированне калифорнийцы должны будут продолжать носить маски в определённых закрытых помещениях. Власти штата приняли решение снять мандат на ношение масок для вакцинированных людей почти через месяц после того, как аналогичную рекомендацию выдали федеральные власти. Посетители мероприятий в закрытых помещениях с количеством более 5000 человек должны будут предоставлять негативный тест или доказательство вакцинации. Требование обязательного ношения масок сохранится в Калифорнии в общественном транспорте, школах, больницах и домах престарелых.

143 миллиона американцев, или 43% населения, на сегодняшний день полностью вакцинированы от коронавируса. Почти 174 миллиона человек в США получили по крайней мере одну дозу вакцины.