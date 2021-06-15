Интернет-издание «Медиазона» могут внести в реестр иностранных агентов

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства зарубежных государств во внутренние дела России подала соответствующий запрос.

Обращение в комиссию Госдумы направил Фонд защиты национальных ценностей, также документ поступил в Генпрокуратуру и Роскомнадзор. Основанием для обращения стал список действий и публикаций, которые в фонде расценили как нарушающие закон, сообщил президент организации Максим Шугалей. По его словам, журналисты и владелец «Медиазоны» искажают факты и обманывают своих читателей о том, что происходит в России. В частности, Фонд защиты национальных ценностей указал, что на своих ресурсах «Медиазона» размещает материалы Фонда борьбы с коррупцией, который признан иностранным агентом и экстремистской организацией. В итоге комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства зарубежных государств во внутренние дела России расценила полученную информацию об участии издания в политической деятельности и получении финансирования как заслуживающую внимания.

Издатель «Медиазоны» Петр Верзилов отметил в интервью «Эху», что не опасается возможного внесения издания в реестр иностранных агентов.