Ранее главный тренер Станислав Черчесов не исключал, что спортсмен не сможет продолжить выступление за сборную на Чемпионате Европы.
Жирков получил травму во время матча со сборной Бельгии 12-го июня.
Напомним, — свой очередной матч наши футболисты проведут завтра с командой Финляндии.
Футболист Юрий Жирков покинул расположение сборной России из-за травмы бедра, — сообщает пресс-служба команды
Ранее главный тренер Станислав Черчесов не исключал, что спортсмен не сможет продолжить выступление за сборную на Чемпионате Европы.