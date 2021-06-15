Футболист Юрий Жирков покинул расположение сборной России из-за травмы бедра, — сообщает пресс-служба команды

Ранее главный тренер Станислав Черчесов не исключал, что спортсмен не сможет продолжить выступление за сборную на Чемпионате Европы.

Жирков получил травму во время матча со сборной Бельгии 12-го июня.

Напомним, — свой очередной матч наши футболисты проведут завтра с командой Финляндии.