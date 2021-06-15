Госдума передала в государственные органы данные о зарубежном финансировании издания «Медиазона»

Комиссия Госдумы по борьбе с иностранным вмешательством передала в государственные органы данные о зарубежном финансировании издания «Медиазона», — сообщил глава комиссии Василий Пискарев. Он признал, что эта информация была получена от Фонда защиты национальных ценностей. Пискарев считает, что эти сведения заслуживают внимания.

Ранее фонд, который некоторые СМИ связывают с предпринимателем Евгением Пригожиным, потребовал включить Медиазону в список иностранных агентов.

