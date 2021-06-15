Комиссия ГД направила в госорганы сведения об участии «Медиазоны» в политдеятельности и финансировании из-за рубежа

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России направила в «компетентные органы» полученные ею данные о зарубежном финансировании интернет-издания «Медиазона». Об этом сообщил глава комиссии Василий Пискарев после получения обращения Фонда защиты национальных ценностей с требованием признать «Медиазону» иностранным агентом. «Представленная информация об участии издания в политической деятельности и получении финансирования из-за рубежа заслуживает внимания и направлена нами в компетентные государственные органы для рассмотрения и принятия предусмотренных законом мер», — приводятся слова Пискарева во вторник в телеграм-канале комиссии.
2021-06-15T15:06:14+03:00
2021-06-15T15:09:35+03:00
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15:06, 15 июня 2021
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