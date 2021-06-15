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15:01, 15 июня 2021

В Кремле недовольны темпами вакцинации от коронавируса

В Кремле недовольны темпами вакцинации от коронавируса и считают прививки единственным способом остановить распространение COVID-19. В то же время ситуация с заболеваемостью серьезно ухудшилась, особенно в Москве.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин постоянно использует любую возможность, чтобы призвать всех, кто должен вакцинироваться, сделать это, поскольку только так можно победить коронавирус. В свою очередь премьер-министр Михаил Мишустин призвал активнее информировать людей, чтобы развеять их сомнения относительно вакцинации от коронавируса. По словам главы кабинета министров, Россия — единственная в мире страна, где есть четыре собственные вакцины и это преимущество надо использовать. Премьер-министр подчеркнул, что российские препараты эффективные и безопасные. Заявления, касающиеся вакцинации были сделаны на фоне резкого роста числа заболевших коронавирусом. Так в Москве за последние дни наблюдается взрывной рост диагностики COVID-19 — около 80% и на 70% увеличилось поступление тяжелых больных в городские стационары. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

Вместе с тем Госдума перенесла на осеннюю сессию законопроект о включении вакцинации от коронавируса в национальный календарь прививок. Это связали с тем, что в документе нет аспекта о добровольности принятия решения по данному вопросу.


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