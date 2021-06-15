Основатель Фонда защиты национальных ценностей потребовал признать издание ««Медиазона»» иностранным агентом

Основатель Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей потребовал признать издание ««Медиазона»» иностранным агентом. Соответствующие предложения он направил в Генпрокуратуру, Роскомнадзор и Госдуму. Шугалей считает, что Медиазона «врет своим читателям о том, что на самом деле происходит в России».

Издатель Медиазоны Петр Верзилов считает требование о признании иностранным агентом показателем качества работы журналистов в непростой политической ситуации. С точки зрения П.Верзилова, «независимая позиция «Медиазоны» по освещению того, что происходит в стране, особенно последние несколько месяцев, вызывает недовольство среди тех, кто хотел бы, чтобы люди не получали правильной, точной и быстрой информации о том, что происходит вокруг». «Даже если признают, «Медиазона» будет работать так же, как и раньше. Мы уверены, что наши читатели будут поддерживать и подписываться н регулярные пожертвования только сильнее, а само издание будет исполнять свою работу все лучше и лучше, рассказывая о том, что происходит в России», — подчеркнул он. П.Верзилов также добавил, что «Медиазона» выражает общее несогласие с этой «стигматизирующей» формулировкой «иностранный агент», под которую попало уже много замечательных изданий". «Безусловно, мы воспринимаем эту маркировку как признание качества работы, качества по-настоящему независимого издания, и уверены, что наши читатели воспринимают ее абсолютно так же», — заключил он.

Главный редактор Медиазоны Сергей Смирнов написал в своем телеграм-канале, что никто из чиновников с ним пока не связывался. Он также отметил, что практика последних месяцев показывает, что в реестр иностранных агентов под надуманным предлогом может попасть практически любое независимое издание.

