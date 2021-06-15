В Кремле недовольны темпами вакцинации от коронавируса

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что прививка это единственный способ остановить эпидемию. При этом Песков сам пока не привился, ссылаясь на высокий титр антител после прошлогоднего заражения.
2021-06-15T14:31:40+03:00
2021-06-15T14:31:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:31, 15 июня 2021
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