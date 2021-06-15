Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение об исключении телеканала «Дождь» из президентского пула не является цензурой. Об этом он сообщил на брифинге, комментируя заявление главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова.

«Мы не согласны. Это не политическая цензура. Это вообще не цензура. Мы не вмешиваемся в редакционную политику канала. Мы просто посчитали далее невозможным взаимодействовать с каналом после того, как он перестал быть в нашем понимании средством массовой информации», — отметил Д.Песков.

Он подчеркнул, что данное решение было принято «не в связи с освещением «Дождем» протестов». «Протесты освещали все СМИ, и СМИ, в конце концов, выполняют свою задачу, освещая те или иные события. Мы приняли это решение в связи с тем, что, к нашему сожалению, канал не освещал – он призывал, он выступал в роли организатора незаконных акций. Это абсолютно не вяжется с журналистским ремеслом, с нашей точки зрения. Не наша прерогатива заниматься какой-то регуляторикой, но мы можем принять решение о приостановке взаимодействия, что мы и сделали», — уточнил Д.Песков.

Говоря о том, как формально будет прекращена аккредитация «Дождя», пресс-секретарь президента сообщил, что мероприятия с участием главы государства и по линии администрации президента носят открытый характер в исключительных случаях. «И то, там есть ограничения. Мы не скрываем: есть ограничения по линии правоохранительных органов, и всегда какое-то количество аппликантов отсеивается. Все остальные мероприятия носят ограниченный характер. Этим мы и пользуемся и будем пользоваться в отношении «Дождя» дальше», — пояснил Д.Песков.

Вместе с тем, он напомнил, что, по закону о СМИ, «Дождь», как и другие медиа, может присылать в Кремль запросы. «И как положено, в течение 30 с чем-то дней мы должны давать ответ по закону. Это мы и будем делать», — заключил Д.Песков.

Ранее Алексей Венедиктов назвал решение исключить телеканал «Дождь» из президентского пула политической цензурой.