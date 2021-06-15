Футболист сборной Дании Кристиан Эриксен обратился к болельщикам из больницы, куда его привезли прямо со стадиона с сердечным приступом.

Эриксен опубликовал в своем инстаграме фото из больничной палаты. На снимке он не выглядит больным, улыбается, а в сопровождающем тексте Кристиан говорит, что с ним все в порядке, учитывая обстоятельства. Он благодарит за поддержку, которую получил со всего мира. Эриксен также написал, что ему предстоит пройти несколько обследований, а пока он будет болеть за свою сборную в больнице. Этот пост отметили почти 2 с половиной миллиона человек. Отчасти, слова полузащитника подтверждает заказ пиццы, которую он попросил повара сборной ему приготовить. Эриксену стало плохо во время матча Чемпионата Европы с командой Финляндии. Он упал на газон и врачи 10 минут пытались запустить остановившееся сердце. Однако, когда Кристиана увозили с поля, он был в сознании. Пока о перспективах Эриксена вернуться в профессию не говорят.

Сборная Дании попала в одну группу с командой России. Между собой Россия и Дания сыграют в понедельник 21 июня.