На саммите стран НАТО лидеры 30 стран обсудили «единую и более жесткую позицию» в отношении России и Китая

На завершившемся накануне саммите стран НАТО лидеры 30 стран обсудили «единую и более жесткую позицию» в отношении России и Китая, — отмечают западные наблюдатели. С подробностями, по материалам зарубежных СМИ — Ринат Валиулин.

Радио «Франс Интернасьональ» цитирует генсека НАТО, который подчеркнул, что Альянс намерен «послать Москве важное сообщение: «Россия не сможет нас разъединить»». Глава военно-политического блока также заявил, что в отношении Пекина страны Запада займут решительную позицию с тем, чтобы противостоять исходящим от Китая вызовам их безопасности.

В интервью «Ди Вельт» Столтенберг заметил, что «Россия и Китай в последнее время все более сотрудничают как в политическом, так и военном отношении, координируют свои действия в международных организациях, проводят совместные маневры, делятся опытом в сфере вооружений и в вопросах контроля интернета.

«Дойче велле» приводит слова Ангелы Меркель, призвавшей Запад противостоять гибридным войнам, кибератакам и кампаниям по дезинформации, связанным, по ее словам, прежде всего с Россией. При этом, обозреватель «Франс пресс» отмечает, что некоторые страны Альянса «скептически оценили обозначение Москвы и Пекина как основных вызовов Запада», предлагая «сконцентрироваться на безопасности североатлантического пространства».

Президент Макрон на саммите заявил, что «сейчас не время для разбавления усилий», и что НАТО и Россия должны «искать пути к деэскалации».