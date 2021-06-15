По данным оперативного штаба, в России выявлено более 14 тысяч новых случаев коронавируса за сутки

Умерли 379 человек. В Москве более 6800 новых заболевших.

В Подмосковье запрещены массовые мероприятия. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Андрей Воробьев – сообщает телеканал «360». Ограничения будут действовать в течение месяца.

Демографические потери новой волны коронавируса в России могут быть очень существенными. Очередная вспышка пандемии увеличит смертность в стране до миллиона человек,— пишет «Независимая газета». Смертность в России за 2020 год выросла почти на 19%, при этом учёные отмечают, что по уровню общей избыточной смертности за время пандемии Россия находится на одном из последних мест среди развитых стран,— пишет «Независимая газета».

Госдума не будет сегодня рассматривать законопроект о включении вакцины от коронавируса в национальный календарь прививок. Документ снят с повестки, — сообщил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. На прошлой неделе законопроект был одобрен в первом чтении. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отрицал, что россиян обяжут прививаться, и предложил ко второму чтению внести поправку о добровольности вакцинации