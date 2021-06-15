В Миграционных центрах Сахарово и Путилково в последние дни были огромные очереди

Мигранты в массовом порядке пытались продлить пребывание на территории России. Сегодня истекает срок действия указа президента о льготном режиме на время пандемии.

Миграционный центр в Сахарово даже объявил о том, что сдвинул начало работы на 45 минут, чтобы избежать многочасовых очередей.

Глава Федерации мигрантов России Вадим Коженов считает, что многие мигранты сами виноваты в том, что не позаботились об оформлении документов заранее.

Около часа назад на сайте Кремля появился указ президента о послаблениях для мигрантов — они смогут по упрощенной процедуре оформить документы для того, чтобы остаться на территории России. Указ вступит в силу с завтрашнего дня.