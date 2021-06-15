Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков считает необходимым продление льготного периода нахождения мигрантов в России

С его точки зрения, если это не будет сделано, это ударит по экономике страны. Об этом парламентарий сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Это во многом касается добросовестных, порядочных, трудолюбивых людей, которые честно заполняют нишу, которую вместо них никто не заполнит. Я уже не говорю про строительство, нуждающееся в миллионах рабочих рук. Огромное количество потенциальных работников будет просто депортировано. Это сложно назвать разумным решением и учетом интересов обеих сторон», — отметил В.Лысаков.

Он напомнил, что уже идут разговоры об использовании труда заключенных, хотя их число несопоставимо с числом работающих в России мигрантов. «До пандемии у нас работало 11 миллионов мигрантов, а сейчас осталось только 5 миллионов», — уточнил В.Лысаков.

При этом он подчеркнул, что в ситуации, которая сложилась, мигранты не виноваты. «Они не могли оформлять документы, поскольку запрещено было в связи с локдауном совершать любые действия, в том числе передвижение. Сейчас они пострадают из-за того, что сегодня закончился срок последнего продления оформления документов, и они поставлены просто перед фактом», — пояснил депутат.

С точки зрения В.Лысакова, единственное разумное решение в этой ситуации — продлить этот срок. «Это необходимо, в том числе нашей экономике. Нужно дать возможность людям оформить документы, а также уехать тем, кто считает, что им надо вернуться на родину. Сегодняшнее прекращение отсрочки оформления документов для мигрантов — это серьезная ошибка», — заключил депутат.