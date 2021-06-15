Губернатор Челябинской области предложил давать выходной жителям региона после вакцинации от коронавируса

Губернатор Челябинской области предложил давать выходной жителям региона после каждого этапа вакцинации от коронавируса. Алексей Текслер рекомендовал работодателям сделать такой день оплачиваемым. В ряде российских регионов уже объявили о материальных стимулах для привитых. В Москве действует программа «Миллион призов». В курской области жителям старше 65 лет обещали за вакцинацию по три тысячи рублей, а в Екатеринбурге бесплатный билет в кино.



Сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что вакцинация должна оставаться добровольной, но при этом признал, что в Кремле ее темпами недовольны.

