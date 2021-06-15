Согласно данным оперативного штаба, в России за сутки выявили более 14 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

Это больше, чем накануне. На Москву приходится почти 7 тысяч случаев. На второе место вышла Московская область – более 1100, на третьем Санкт-Петербург. В северной столице COVID-19 подтвердился у более чем 900 человек.
2021-06-15T13:38:50+03:00
2021-06-15T13:38:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
13:38, 15 июня 2021
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