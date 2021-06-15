ГД приняла в третьем чтении законопроект, который отменяет обязательный техосмотр для приобретения полиса ОСАГО

Госдума приняла в третьем окончательном чтении законопроект, который отменяет обязательный техосмотр для приобретения полиса ОСАГО. Депутаты считают, что существовавшая до сих пор схема не работала и привела к появлению незаконного бизнеса.

Идею отказа от увязки ОСАГО с техосмотром поддержали и в МВД. Изменения вступят в действие 22 августа.