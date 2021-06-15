Путин продлил до 30 сентября мораторий на выдворение иностранцев из России

Президент России Владимир Путин своим указом продлил до 30 сентября мораторий на выдворение из РФ иностранцев. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Кремля. Это сообщает ТАСС.

В Кремле признали, что решения о продлении временного пребывания мигрантов в России пока нет. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в стране остро ощущается дефицит рабочей силы на стройках. Ситуация требует дополнительных усилий от чиновников, которые занимаются этой проблемой.

Ранее первый зам.министра внутренних дел Александр Горовой напомнил, что после 15 июня нелегальные мигранты из стран СНГ должны быть депортированы из России. До этого действовал мораторий на выдворение из-за пандемии коронавируса.