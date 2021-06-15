Следственный комитет, по данным интернет-издания Mash, проверяет слова политика Максима Шевченко на клевету

Поводом стало его высказывание двухмесячной давности.

Заместитель спикера Госдумы Ольга Тимофеева обратилась в СК после того, как журналист и политик Максим Шевченко высказался о ней на своей трансляции на видеохостинге Youtube. Об этом, не называя источника, сообщило интернет-издание Mash. По его данным, ведомство проводит проверку по уголовной статье о клевете.

Поводом стало высказывание Шевченко от четвёртого апреля. Он обвинил Ольгу Тимофееву в травле родителей-ногайцев из Ставрополья, которые одевали свою дочь в хиджаб, а после были убиты.

Издание отмечает, что Шевченко может грозить до пяти лет лишения свободы. В свою очередь официально ни Следственный Комитет, ни депутат Госдумы информацию о проверке еще не подтвердили.

Единоросс Ольга Тимофеева впервые была избрана в Госдуму в 2012-ом году. По совместительству она также является членом центрального штаба «Общероссийского народного фронта».