В Кремле недовольны темпами вакцинации в России, — сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

По его словам, прививка единственный способ остановить распространение коронавируса. Он подчеркнул, что вакцинация должна быть добровольной. При этом сам Песков пока не делал прививку. Он утверждает, что после болезни у него сохраняется высокий уровень антител. Песков, напомню, болел около года назад.
2021-06-15T13:08:25+03:00
2021-06-15T13:08:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:08, 15 июня 2021
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