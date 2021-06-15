За прошедшие сутки коронавирус в России диагностировали более чем у 14 000 человек

После ощутимого падения накануне показатель снова преодолел планку в 14 тысяч случаев, правда, не достиг максимума 13 июня. Прирост составил менее трех десятых процента. В столице за сутки менее 7 тысяч положительных тестов и динамика в целом повторяет федеральную. Рост продолжился в Московской области, где уже второй день четырехзначные цифры, хотя в конце прошлой недели показатели были сравнимы с Петербургом, где кривая имеет более сглаженный характер, но и здесь впервые преодолена психологическая отметка в 900 случаев.

Минимально коронавирус затронул окраинные области страны. На Чукотке заболевших нет, и это единственный в этом отношении регион России. В Ненецком автономном округе 4 положительных теста, в Еврейской автономной области – 6.

За сутки от последствий коронавируса в России скончалось 379 человек. Более 8 тысяч закрыли больничные.

В целом по суточному приросту новых случаев ситуация вернулась к февральским параметрам.