Z Архив новостей новости
5 2 6 715
13:04, 15 июня 2021

За прошедшие сутки коронавирус в России диагностировали более чем у 14 000 человек

После ощутимого падения накануне показатель снова преодолел планку в 14 тысяч случаев, правда, не достиг максимума 13 июня. Прирост составил менее трех десятых процента. В столице за сутки менее 7 тысяч положительных тестов и динамика в целом повторяет федеральную. Рост продолжился в Московской области, где уже второй день четырехзначные цифры, хотя в конце прошлой недели показатели были сравнимы с Петербургом, где кривая имеет более сглаженный характер, но и здесь впервые преодолена психологическая отметка в 900 случаев.

Минимально коронавирус затронул окраинные области страны. На Чукотке заболевших нет, и это единственный в этом отношении регион России. В Ненецком автономном округе 4 положительных теста, в Еврейской автономной области – 6.

За сутки от последствий коронавируса в России скончалось 379 человек. Более 8 тысяч закрыли больничные.

В целом по суточному приросту новых случаев ситуация вернулась к февральским параметрам.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Видео дня

+ Владимир Путин: «Жесткая риторика США — отражение всей ее культуры» Владимир Путин: «Жесткая риторика США — отражение всей ее культуры» Фрагмент интервью американскому телеканалу NBC…

5 140 6 20549 12.06
8читать ;смотреть
Блоги

Владимир Зеленский: Особенная форма Президент Украины выложил в Инстаграм фотографии формы сборной Украины, в которой она будет выступать на Чемпионате Европы…

5 91 6 16787 08.06
Блоги

+ Жители деревни в Омской области просят Ангелу Меркель заасфальтировать дорогу Жители деревни в Омской области просят Ангелу Меркель заасфальтировать дорогу Они записали видеообращение к канцлеру Германии…

5 134 6 26304 10.06
8читать ;смотреть
Блоги

Валерий Рашкин депутат Государственной Думы

Кому мешают коммунисты К сожалению, хорошее быстро забывается. И в бурные годы политических и экономических преобразований всем было как-то не до размышлений и анализа. Поэтому очень быстро забыли о миллионах честных и преданных коммунистов…

5 32 6 6223 14.06
Блоги

+ На Красной площади задержали акциониста, который пытался выстрелить себе в голову На Красной площади задержали акциониста, который пытался выстрелить себе в голову Он сделал несколько выстрелов холостыми…

5 76 6 16160 11.06
8читать ;смотреть
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Вакцинация от COVID-19. Защитить здоровье и … выиграть автомобиль Мы запускаем дополнительную программу стимулирования вакцинации, которая распространяется на всех граждан старше 18 лет…

5 27 6 5986 13.06
Блоги

+ Владимир Путин: Те 50% жителей Украины, кто не хочет в НАТО, — это умные люди Владимир Путин: Те 50% жителей Украины, кто не хочет в НАТО, — это умные люди «Они не желают оказаться на линии огня и не хотят быть разменной монетой и пушечным мясом»..

5 102 6 23886 09.06
8читать ;смотреть
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Ваше счастье… По белорусскому ТВ показали бежавшего из Белоруссии и похищенного затем белорусскими силовиками Романа Протасевича, — и он рассказал о своей симпатии к Лукашенко…

5 144 6 34821 07:30
Блоги

Любовь Соболь политик

Почему меня не пускают на выборы в Госдуму, и чем мы можем ответить Я вынуждена остановить ведение своей кампании в Госдуму…

5 91 6 22315 14.06
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Крым на футболках сборной Украины Сделайте ответное что-нибудь, с юмором. Двуглавого орла подправьте на футболках – пусть повеселее глядит, что ли…

5 148 6 36003 09.06
Блоги

Кристина Потупчик общественный деятель

Произошедшее в Дагестане — прямая дискриминация женщин по гендерному признаку Эти уродливые карикатуры на мужчин считают, что вправе распоряжаться женщинами и детьми как собственностью, делать из них слуг, инкубаторов, уборщиц…

5 62 6 15352 13.06
Интервью Особое мнение

Александр Проханов гость: Александр Проханов публицист, писатель

России нужна Беларусь, потому что это последнее окно, которое по суше ведет Россию в Европу. Это окно будет немедленно захлопнуто. И там поставят такие же базы, как в Румынии. Мы это знаем…

5 23 6 9081 08.06
#слушать 36:46 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Оруэлл отдыхает Когда слушаю все эти евростенания о тоталитарных режимах, хакерах, которые жить не дают цивилизованным, то хочется спросить: вы серьезно?..

5 172 6 48208 10.06
Блоги

+ В Санкт-Петербурге задержали блогера Юрия Хованского В Санкт-Петербурге задержали блогера Юрия Хованского В отношении него возбудили уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и публичном оправдании терроризма, — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах…

5 83 6 23079 09.06
8читать ;смотреть
Блоги

+ Интервью Владимира Путина американской телекомпании NBC 01:20:13 Интервью Владимира Путина американской телекомпании NBC К.Симмонс: Задам прямой вопрос: Вы приказали его убивать или нет?
В.Путин: Конечно, нет. У нас нет такой привычки кого-то убивать, это первое…

5 104 6 29819 14.06
8читать ;смотреть
#СлухайЭхо

Сергей Марков ведущий: Сергей Марков политолог, директор Института политических исследований

3472262
Сергей Марков отвечает на ваши вопросы

5 18 6 5179 11.06

Популярное за неделю

Новости

Собянин: За последние дни в столице взрывной рост диагностики COVID-19, около 80% На 70% увеличилось поступление тяжелых больных в стационары Москвы…

5 22 6 13323
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Посмотрите, как Макрон сразу заговорил, как приосанился, улыбается. Периодически получать по мордасам президентам очень полезно. Это может их вернуть немножко в реальность…

5 28 6 85272 09.06
#слушать 53:37 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

13 июня: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)

5 1 6 2172 13.06
Блоги

Сергей Марков политолог

Люди не хотят прививаться. Сценарии действий власти Можно ли уговорить наш народ вакцинироваться или можно только заставить? От ответа на этот вопрос зависит будущее, и не только вакцинации…

5 140 6 254128 09.06
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Футбол, принц Путин, Гудков, маразм под Алыми парусами Футбол, принц Путин, Гудков, маразм под Алыми парусами Россия на удивление быстро и легко свыкается с беспределом, беззакониями и репрессиями. Что называется, мастерство не пропьешь…

5 53 6 75975 14.06
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9151168
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4937313

Сегодня в эфире