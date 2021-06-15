Собянин: За последние дни в столице взрывной рост диагностики COVID-19, около 80%

Количество выявленных заболевших коронавирусной инфекцией в Москве за последние дни возросло на 80%, число госпитализаций тяжелых пациентов с COVID-19 увеличилось на 70%, сообщил журналистам во вторник мэр Москвы Сергей Собянин.
2021-06-15T12:36:40+03:00
2021-06-15T12:54:10+03:00
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12:36, 15 июня 2021
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