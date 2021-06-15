Датский футболист Кристиан Эриксен впервые сделал публичное заявление после потери сознания на матче

Полузащитника госпитализировали в минувшую субботу.

Фото, на котором Кристиан Эриксен лежит на больничной койке, появилось в его учётной записи в «Инстаграмме», Футболист показывает в камеру большой палец и улыбается. Выгдядит при этом бодрым.

Эриксен написал, что, учитывая все обстоятельства, он в порядке и чувствует себя нормально. Спортсмен добавил, что ему еще предстоит пройти различные обследования в госпитале.

Футболист потерял сознание в конце первого тайма матча Дания — Финляндия, который проходил в рамках Чемпионата Европы по футболу. Врач датской команды Мортен Босен говорил, что у спортсмена остановилось сердце, и его вернули к жизни после разряда дефибриллятора. По словам доктора, это получилось только благодаря быстрой реакции медицинской команды стадиона. При этом, из-за чего именно произошла остановка сердца, специалисты пока не выяснили.

Кристиану Эриксену 29 лет. Помимо сборной, он также играет в миланском «Интере». Ранее был полузащитником в нидерландском «Аяксе» и английском «Тоттенхеме».