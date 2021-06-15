Заслуженный артист России Петр Деметр скончался в Москве на 80-м году, — рассказал «Эху Москвы» один из друзей Деметра, Николай Тамразов. Петр Деметр обладал большим талантом и жил музыкой, которую исполнял.
2021-06-15T12:05:22+03:00
2021-06-15T12:05:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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Эксклюзив Эха 12:05, 15 июня 2021
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