Масочный режим усилили в Петербурге

С сегодняшнего дня транспорт не двинется с места, если пассажиры не наденут средства индивидуальной защиты.

С сегодняшнего дня в трамваях и троллейбусах Петербурга усилили контроль за ношением масок, — отчитались в горэлектротрансе. Следить за соблюдением режима будут сами сотрудники предприятия, нарушителям грозит штраф — 4 тысячи рублей. Официально компании перевозчики сообщили: если хоть один пассажир будет без маски, транспорт не поедет. Выгонять ковид-диссидента должен будет контролер. В подземке также рассказали, что специальные бригады будут проверять, все ли используют сизы.

Судя по сообщениям в соцсетях, далеко не все горожане надевают маски в общественном транспорте. Через два дня в городе еще усилят меры по борьбе с коронавирусом: будут закрыты фудкорты, маленькие торговые точки и детские комнаты. На фоне всего этого фан-зоны для болельщиков в связи с Чемпионатом Европы по футболу продолжают работать.

По данным «Фонтанки.ру» в Петербурге ежедневно госпитализируют более 800 человек с коронавирусом. Скорые помощи вынуждены стоять в многочасовых очередях, чтобы отдать пациента в больницу.