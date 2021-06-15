Главнокомандующий Вооруженными силами Швеции не исключает вооруженного нападения со стороны России

Главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден не исключает вооруженного нападения со стороны России. В этой связи он призвал увеличить бюджетные ассигнования на развитие армии и укрепление обороны страны, — сообщает газета Афтонбладет.
2021-06-15T11:36:45+03:00
2021-06-15T12:07:48+03:00
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11:36, 15 июня 2021
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