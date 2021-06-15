Главнокомандующий Вооруженными силами Швеции не исключает вооруженного нападения со стороны России

Главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден не исключает вооруженного нападения со стороны России. В этой связи он призвал увеличить бюджетные ассигнования на развитие армии и укрепление обороны страны, — сообщает газета Афтонбладет.