Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что состояние российской экономики улучшается благодаря правильным регулирующим мерам. Набиуллина добавила, что в случае ошибки Центробанка переломить ситуацию помогли бы только радикальные меры, а их удалось избежать.
2021-06-15T11:34:43+03:00
2021-06-15T11:34:43+03:00
https://echo.msk.ru/news/2855102-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
11:34, 15 июня 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
13 июня: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)