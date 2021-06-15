Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что состояние российской экономики улучшается благодаря правильным регулирующим мерам. Набиуллина добавила, что в случае ошибки Центробанка переломить ситуацию помогли бы только радикальные меры, а их удалось избежать.