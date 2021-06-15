В метро Петербурга не пускают людей без масок, — сообщает издание «Деловой Петербург». В конце прошлой недели власти пообещали, что контроль за соблюдением коронавирусных ограничений будет усилен из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в городе. Нарушителям грозит штраф в четыре тысячи рублей.