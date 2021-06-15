В метро Петербурга не пускают людей без масок, — сообщает издание «Деловой Петербург». В конце прошлой недели власти пообещали, что контроль за соблюдением коронавирусных ограничений будет усилен из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в городе. Нарушителям грозит штраф в четыре тысячи рублей.
2021-06-15T11:31:52+03:00
2021-06-15T11:45:56+03:00
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11:31, 15 июня 2021
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