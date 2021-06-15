Национальная туристическая отрасль дополнительно получила 750 миллиардов рублей из-за закрытия границ

Выбор для россиян, которые собираются отправится на море крайне невелик, поэтому туристический поток на черноморское побережье стал значительно более интенсивным. По словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, которую цитируют Известия, местная инфраструктура загружена максимально или даже перегружена. Количество современных отелей должно быть кратно увеличено. К уже существующему количеству нужно добавить до 20 тысяч номеров в курортных и рекреационных зонах. Сейчас же в целом по стране таких номеров – 60 тысяч и предлагаются они российскими и международными брендами в основном в крупных городах, а акцент должен быть смещен в сторону морского отдыха. Пока же, приток туристов вызвал и параллельный рост цен. Тем не менее, в Ростуризме не считают, что в данном случае необходимо государственное регулирование.

В Ростуризме оценивают общие расходы на отдых, которые россияне могут себе позволить, в полтора триллиона рублей.