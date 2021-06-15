В Израиле сегодня отменено последнее серьезное карантинное ограничение – масочный режим в помещениях

Это связано со снижением заболеваемости. По данным Министерства здравоохранения, в стране полностью вакцинированы от коронавируса более 55% населениях. Прививку могут сделать дети и подростки.
2021-06-15T11:04:50+03:00
2021-06-15T11:04:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:04, 15 июня 2021
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