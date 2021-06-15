Мигранты в массовом порядке пытаются продлить пребывание на территории России

Сегодня истекает срок действия указа президента о льготном режиме на время пандемии. Указ позволял лицам без российского гражданства оставаться в Российской Федерации, их патенты, виды на жительство и другие документы продлевались автоматически.

В миграционных центрах в Сахарово и Путилково в последние дни были огромные очереди.



Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков считает, что российские власти предпочитают не замечать проблему и это, по мнению депутата, вызывает не только удивление, но и недоумение, так как это создает проблемы не только мигрантам, но и российской экономике, где остро не хватает рабочих рук. По данным Лысакова, до пандемии в строительной отрасли работало около 11 миллионов мигрантов, а сейчас пять миллионов. Он добавил, что заключенными эту нехватку не восполнить.