Причина – рост аэропортовых сборов, благодаря которым власти планируют окупить модернизацию нескольких аэропортов, — пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта. Обновить планируется аэропорты Уфы, Нового Уренгоя, Кемерова и Геленджика.
Перевозчики предупреждают о возможном подорожании авиабилетов на 30%
Причина – рост аэропортовых сборов, благодаря которым власти планируют окупить модернизацию нескольких аэропортов, — пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта. Обновить планируется аэропорты Уфы, Нового Уренгоя, Кемерова и Геленджика.