Более 35 тысяч московских школьников сегодня сдают ЕГЭ по обществознанию

По данным департамента образования, это традиционно один из самых популярных предметов по выбору у выпускников. Столичные власти подчеркивают, что во всех пунктах проведения ЕГЭ обеспечены необходимые санитарно-эпидемиологические требования: школьинкам замеряют температуру, а для соблюдения социальной дистанции в аудиториях могут сдавать экзамен не более восьми человек.