Более 35 тысяч московских школьников сегодня сдают ЕГЭ по обществознанию

По данным департамента образования, это традиционно один из самых популярных предметов по выбору у выпускников. Столичные власти подчеркивают, что во всех пунктах проведения ЕГЭ обеспечены необходимые санитарно-эпидемиологические требования: школьинкам замеряют температуру, а для соблюдения социальной дистанции в аудиториях могут сдавать экзамен не более восьми человек.
2021-06-15T10:35:39+03:00
2021-06-15T11:00:42+03:00
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10:35, 15 июня 2021
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