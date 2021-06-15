Сегодня состоятся слушания по запросу об экстрадиции Харви Вайнштейна в Калифорнию, где ему вынесены новые обвинения

В суде Нью-Йорка сегодня состоятся слушания по запросу об экстрадиции бывшего голливудского продюсера и признанного судом сексуального насильника Харви Вайнштейна в штат Калифорния, где ему вынесены новые обвинения. Стороне защиты удалось отложить этот процесс на полтора месяца.

В прошлом самый могущественный продюсер Голливуда, а теперь — приговоренный нью-йоркским судом к 23 годам тюрьмы за изнасилования и сексуальные нападения, Харви Вайнштейн должен был быть экстрадирован в Калифорнию для уголовного процесса по другим эпизодам изнасилования, еще в начале мая. Но адвокатам удалось добиться переноса слушаний об экстрадиции в Лос-Анджелес — на том основании, что прокуроры неправильно подали документы. До того защитники 69-летнего Вайнштейна попытались добиться отсрочки экстрадиции по гуманитарным основаниям (хотя процесс был и так отложен из-за коронавируса) — чтобы позволить бывшему продюсеру решить проблемы со здоровьем: в нью-Йоркской тюрьме в Баффало Харви Вайнштейн переболел коронавирусом и почти ослеп. Но суд в удовлетворении запроса отказал. Если Вайнштейна признают виновным по всем пунктам изнасилования и сексуального нападения на пятерых женщин в суде Лос-Анджелеса, ему будет грозить максимальное наказание в 140 лет тюрьмы.

Харви Вайнштейн не признал свою вину и все обвинения отрицает — на обвинительный приговор Нью-Йоркского суда он подал апелляционную жалобу.