Россия может потерять около миллиона человек во время эпидемии коронавируса, — пишет Независимая газета

Избыточная смертность в России на фоне пандемии коронавируса может достичь миллиона человек.

За первый год пандемии скончалось на полмиллиона россиян больше, чем за аналогичный предыдущий период. Итоги 2021 года могут быть существенно хуже из-за низкой скорости вакцинации и появления новых агрессивных штаммов вируса. Все это ведет к повторным заболеваниям, вне зависимости от того, привился человек или нет. По данным оперативного штаба уже переболели 5 миллионов россиян, еще 14 получили хотя бы одну дозу вакцины, однако как пишет Независимая газета, если использовать обратный пересчет показателя избыточной смертности получится, что с вирусом уже контактировали до половины населения страны. Эту цифру называет демограф Алексей Ракша. По его словам, ситуацию осложняет присутствие новых привозных штаммов, которые умеют обходить имунную защиту, как это было при повторных эпидемиях в Бразилии и Перу. Впоследствии, это отразится и на экономике. Расходы на реабилитацию перебоелвших могут составить до 1% ВВП.

За последнюю неделю темпы распространения коронавируса в Москве росли по экспоненте. Количество инфицированных возросло на 70 процентов. Количество госпитализаций увеличилось почти на треть.