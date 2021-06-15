Президент США Джо Байден считает, что смерть Навального нанесет серьезный ущерб отношениям России со всем миром

Президент США Джо Байден считает, что смерть политика Алексея Навального нанесет серьезный ущерб отношениям России со всем миром. При этом Байдена снова спросили, считает ли он убийцей Владимира Путина. Вопрос был задан на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Президент России в интервью американской телекомпании NВС заявил, что считает Алексея Навального одним из многих россиян, находящихся в местах лишения свободы. Путин уклонился от ответа на вопрос, может ли он гарантировать безопасность Навального в колонии. Путин также заявил, что не приказывал убить Навального, однако из российской версии этот фрагмент интервью вырезали.