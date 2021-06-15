Российские космонавты пока не готовятся к полетам на новом американском космическом корабле Crew Dragon, — рассказал Интерфаксу советник главы Роскосмоса Сергей Крикалев. По его словам, Россия не отказывается от сотрудничества с NASA и с какого-то этапа начнутся перекрестные полеты. У любого члена отряда космонавтов есть шансы полететь и на Союзе, и на Дрэгоне.

Ранее в Центре подготовки космонавтов сообщили, что первым на Дрэгане может полететь Сергей Корсаков – он прошел необходимую подготовку в NASA.

