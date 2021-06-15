По данным американского Университета Джонса Хопкинса, количество зарегистрированных заражений коронавирусом во всем мире превышает 176 миллионов.
Мировым лидером остаются США — почти 33 с половиной миллиона заболевших и около 600 тысяч умерших.
По данным Университета Джонса Хопкинса, количество заражений коронавирусом во всем мире превышает 176 миллионов
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, количество зарегистрированных заражений коронавирусом во всем мире превышает 176 миллионов.