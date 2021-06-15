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09:35, 15 июня 2021

По данным Университета Джонса Хопкинса, количество заражений коронавирусом во всем мире превышает 176 миллионов

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, количество зарегистрированных заражений коронавирусом во всем мире превышает 176 миллионов.
Мировым лидером остаются США — почти 33 с половиной миллиона заболевших и около 600 тысяч умерших.


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