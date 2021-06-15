Новосибирская прокуратура сообщает о задержании директора автозаправочной станции, где вчера произошел крупный пожар, в результате которого пострадали 35 человек. По предварительным данным, причиной ЧП стало несоблюдение мер безопасности. Автомобиль-газовоз не был заземлен во время перекачки газа в стационарную емкость.

