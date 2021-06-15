Президент США намерен поднять вопрос об освобождении Пола Уиллана на встрече с президентом России

Президент США Джо Байден намерен поднять вопрос об освобождении американского гражданина Пола Уиллана на встрече с президентом России в Женеве, — заявил временный поверенный в делах США в России Барт Горман. По его мнению, Уиллану пора вернуться домой.

Уиллан осужден в России по обвинению в шпионаже. Он приговорен к 16 годам колонии строгого режима. Сам американец виновным себя не признает, он называет себя туристом, а свое задержание похищением. Уиллан записал аудиообращение, в котором просит о помощи президента США.