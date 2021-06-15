Американец Пол Уиллан, осужденный в России за шпионаж, обратился к президенту США Джо Байдену

Он просит вернуть его домой. Аудио обращение прозвучало в эфире CNN. Уиллан называет свой арест похищением.

Напомним, в России он осужден на 16 лет колонии строгого режима. Сейчас Уиллан отбывает наказание в Мордовской колонии.

Президент России Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NВС заявил, что Россия готова рассматривать вопрос об обмене заключенными с США. Корреспондент телеканала спрашивал о судьбе двух американцев – Пола Уиллана и Тревора Рида.

Между тем, зам.главы МИДа России Сергей Рябков сказал газете «Известия», что Россия готова передать США заключенных американцев, но Пола Уиллана среди них нет.

