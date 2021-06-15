Z Архив новостей новости
5 4 6 701
09:03, 15 июня 2021

Американец Пол Уиллан, осужденный в России за шпионаж, обратился к президенту США Джо Байдену

Он просит вернуть его домой. Аудио обращение прозвучало в эфире CNN. Уиллан называет свой арест похищением.

Напомним, в России он осужден на 16 лет колонии строгого режима. Сейчас Уиллан отбывает наказание в Мордовской колонии.

Президент России Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NВС заявил, что Россия готова рассматривать вопрос об обмене заключенными с США. Корреспондент телеканала спрашивал о судьбе двух американцев – Пола Уиллана и Тревора Рида.

Между тем, зам.главы МИДа России Сергей Рябков сказал газете «Известия», что Россия готова передать США заключенных американцев, но Пола Уиллана среди них нет.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

+ Сергей Шойгу пришел с внезапной проверкой в один из московских военкоматов Сергей Шойгу пришел с внезапной проверкой в один из московских военкоматов Министр отчитал сотрудников за отсутствие компьютеров…

5 111 6 37428 08.06
8читать ;смотреть
Блоги

Diletant.media история

Накануне 22 июня 1941 года Как советские граждане встретили сообщение о начале Великой Отечественной войны…

5 64 6 13575 08.06
Блоги

Видео дня

+ Владимир Путин: «Жесткая риторика США — отражение всей ее культуры» Владимир Путин: «Жесткая риторика США — отражение всей ее культуры» Фрагмент интервью американскому телеканалу NBC…

5 140 6 20293 12.06
8читать ;смотреть
Блоги

Владимир Зеленский: Особенная форма Президент Украины выложил в Инстаграм фотографии формы сборной Украины, в которой она будет выступать на Чемпионате Европы…

5 91 6 16559 08.06
Блоги

Валерий Рашкин депутат Государственной Думы

Кому мешают коммунисты К сожалению, хорошее быстро забывается. И в бурные годы политических и экономических преобразований всем было как-то не до размышлений и анализа. Поэтому очень быстро забыли о миллионах честных и преданных коммунистов…

5 26 6 5040 14.06
Блоги

+ Жители деревни в Омской области просят Ангелу Меркель заасфальтировать дорогу Жители деревни в Омской области просят Ангелу Меркель заасфальтировать дорогу Они записали видеообращение к канцлеру Германии…

5 134 6 26159 10.06
8читать ;смотреть
Блоги

+ На Красной площади задержали акциониста, который пытался выстрелить себе в голову На Красной площади задержали акциониста, который пытался выстрелить себе в голову Он сделал несколько выстрелов холостыми…

5 76 6 16136 11.06
8читать ;смотреть
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Вакцинация от COVID-19. Защитить здоровье и … выиграть автомобиль Мы запускаем дополнительную программу стимулирования вакцинации, которая распространяется на всех граждан старше 18 лет…

5 27 6 5812 13.06
Блоги

+ Владимир Путин: Те 50% жителей Украины, кто не хочет в НАТО, — это умные люди Владимир Путин: Те 50% жителей Украины, кто не хочет в НАТО, — это умные люди «Они не желают оказаться на линии огня и не хотят быть разменной монетой и пушечным мясом»..

5 102 6 23869 09.06
8читать ;смотреть
Блоги

Любовь Соболь политик

Почему меня не пускают на выборы в Госдуму, и чем мы можем ответить Я вынуждена остановить ведение своей кампании в Госдуму…

5 70 6 16924 14.06
Блоги

Кристина Потупчик общественный деятель

Произошедшее в Дагестане — прямая дискриминация женщин по гендерному признаку Эти уродливые карикатуры на мужчин считают, что вправе распоряжаться женщинами и детьми как собственностью, делать из них слуг, инкубаторов, уборщиц…

5 61 6 14828 13.06
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Крым на футболках сборной Украины Сделайте ответное что-нибудь, с юмором. Двуглавого орла подправьте на футболках – пусть повеселее глядит, что ли…

5 148 6 35953 09.06
Блоги

+ Интервью Владимира Путина американской телекомпании NBC 01:20:13 Интервью Владимира Путина американской телекомпании NBC К.Симмонс: Задам прямой вопрос: Вы приказали его убивать или нет?
В.Путин: Конечно, нет. У нас нет такой привычки кого-то убивать, это первое…

5 95 6 24542 14.06
8читать ;смотреть
Интервью Особое мнение

Александр Проханов гость: Александр Проханов публицист, писатель

России нужна Беларусь, потому что это последнее окно, которое по суше ведет Россию в Европу. Это окно будет немедленно захлопнуто. И там поставят такие же базы, как в Румынии. Мы это знаем…

5 23 6 9063 08.06
#слушать 36:46 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Оруэлл отдыхает Когда слушаю все эти евростенания о тоталитарных режимах, хакерах, которые жить не дают цивилизованным, то хочется спросить: вы серьезно?..

5 172 6 48161 10.06
Блоги

+ В Санкт-Петербурге задержали блогера Юрия Хованского В Санкт-Петербурге задержали блогера Юрия Хованского В отношении него возбудили уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и публичном оправдании терроризма, — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах…

5 83 6 23065 09.06
8читать ;смотреть

Популярное за неделю

Новости

Кремль внес исправления в стенограмму интервью Путина NBC Из нее пропала фраза «да мне все равно», когда президент отвечал на вопрос о гарантиях безопасности Навального…

5 9 6 10878
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Посмотрите, как Макрон сразу заговорил, как приосанился, улыбается. Периодически получать по мордасам президентам очень полезно. Это может их вернуть немножко в реальность…

5 28 6 84834 09.06
#слушать 53:37 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

13 июня: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)

5 1 6 2142 13.06
Блоги

Сергей Марков политолог

Люди не хотят прививаться. Сценарии действий власти Можно ли уговорить наш народ вакцинироваться или можно только заставить? От ответа на этот вопрос зависит будущее, и не только вакцинации…

5 139 6 232242 09.06
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Футбол, принц Путин, Гудков, маразм под Алыми парусами Футбол, принц Путин, Гудков, маразм под Алыми парусами Россия на удивление быстро и легко свыкается с беспределом, беззакониями и репрессиями. Что называется, мастерство не пропьешь…

5 53 6 72750 14.06
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9150991
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4937072

Сегодня в эфире