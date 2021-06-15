Московские власти объявили о том, что миграционный центр в Сахарово будет начинать работу на 45 минут раньше, чтобы избежать многочасовых очередей.

Мигранты в массовом порядке продлевают разрешение на работу в России.

Время открытия перенесено на 7 часов 15 минут, а число окон приема в центре «Сахарово» увеличат на 50%, сообщили в департаменте экономической политики и развития Москвы. Там отметили, что число посетителей миграционного центра в мае выросло в три раза по сравнению с апрелем и сейчас составляет 8,5 тысяч человек в день. Это привело к многочисленным очередям, зачастую трудовым мигрантам проходилось приезжать еще ночью, чтобы попасть в центр и оформить необходимые документы для продления срока пребывания в России. В ряде случае иностранные граждане стояли в очередях почти сутки, однако так и не успевали попасть внутрь до конца рабочего дня. Об этом, в частности, писала газета «Коммерсант». Такая ситуация наблюдается около центра «Сахарово» уже месяц. А накануне у входа образовалась давка из желающих срочно попасть в здание, люди стремились пройти всеми возможными способами, однако их пускали лишь небольшими группами. Причиной стал рост количества обращений мигрантов, которым необходимо в указанные сроки, истекающие сегодня, продлить свои документы, позволяющие продолжить работу в России.

С апреля прошлого года из-за пандемии коронавируса всем трудовым мигрантам разрешили оставаться и работать в России, патенты продлевались автоматически.