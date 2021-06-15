Бразилия на третьем месте в мире по количеству случаев заражения. В стране используются китайская вакцина СиноВак и британо-шведская AstraZeneca . В июле в Бразилию прибудет первая партия российской вакцины «Спутник», — сообщает Интерфакс
Президент Бразилии Жаир Болсонару просит компанию Pfizer ускорить поставки вакцины от коронавируса
Бразилия на третьем месте в мире по количеству случаев заражения. В стране используются китайская вакцина СиноВак и британо-шведская AstraZeneca . В июле в Бразилию прибудет первая партия российской вакцины «Спутник», — сообщает Интерфакс