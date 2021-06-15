Байден предупредил, что смерть Навального в тюрьме может ударить по российско-американским отношениям

Президент США Джо Байден предупредил, что смерть политика Алексея Навального в тюрьме может ударить по российско-американским отношениям. Это станет признаком того, что в России не соблюдаются фундаментальные права человека, — отметил Байден.

Сам Путин в интервью американскому телеканалу NВС назвал Навального одним из многих россиян, которые оказались в местах лишения свободы. Путин утверждает, что Навального не пытались убить. При этом он уклонился от ответа на вопрос, может ли он дать гарантию того, что Навальный выйдет из тюрьмы живым и здоровым.

