Матч между сборными Германии и Франции в Мюнхене станет центральным событием дня чемпионата Европы по футболу

Матч между сборными Германии и Франции в Мюнхене, на Альянц-арене, станет центральным событием дня чемпионата Европы по футболу.

Сборная Германии после неудачи на чемпионате мира в России откатилась во вторую корзину при жеребьевке и в результате уже на групповой стадии вынуждена играть с чемпионами мира – французами. Впрочем, скорее не повезло именно им, поскольку даже локальная неудача не отменяет статуса великой футбольной державы. Для главного тренера сборной Германии Йоахима Лева этот турнир завершает 16-летнее пребывание на посту главного тренера. После чемпионата он уходит, вопрос на какой ноте. Защитник Челси и немецкой сборной Антонио Рюдигер добавил перца, сказав, что французы фавориты только на бумаге и пообещал играть против французских форвардов грязно. Статистика, кстати, его слова не подтверждает. Из пяти последних матчей Германия не выиграла ни одного при двух ничьих и трех поражениях.

Кроме того, в Будапеште встретятся команда Венгрии и действующий чемпион Европы сборная Португалии.



Сборные Испании и Швеции не смогли выявить победителя в матче ЧЕ по футболу. Встреча в Севилье, завершилась со счетом 0:0. Этот матч стал первым на турнире, в котором команды не забили ни одного мяча. В других матчах понедельника Польша проиграла Словакии 1:2; а Чехия одержала победу над сборной Шотландии 2:0.

