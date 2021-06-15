В России с сегодняшнего дня можно вернуть часть денег, потраченных на путёвки в детские лагеря

Она продлится до конца октября.

Возмещению подлежит до половины стоимости оплаченных путёвок в детские лагеря. Как сказано на сайте правительства, получить таким образом можно будет до двадцати тысяч рублей. Часть потраченных денег, будет в течение пяти рабочих дней автоматически начисляться на карту «Мир», зарегистрированной в специальной «Программе лояльности». Это должно сработать, если оплата путёвки происходила с той же карты.

По плану Ростуризма, всего деньги смогут вернуть тремстам пятидесяти тысячам семей. Полный список детских лагерей, которые сотрудничают с программой, можно посмотреть на сайте «мирпутешествий.рф».

Возместить деньги можно будет за поездки в лагеря до двадцатого сентября. Возраст ребёнка в этом случае значения не имеет.

Изначально эта программа действовал только в отношении тех путёвок, которые купили после 25-ого мая. Позже, по указанию президента, эти меры расширили на все поездки, начиная с десятого числа того же месяца.