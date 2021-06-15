Z Архив новостей новости
5 2 6 236
08:05, 15 июня 2021

Осужденный в России американец Пол Уилан попросил президента США Джо Байдена вернуть его в Соединенные штаты

Заявление появилось в преддверии встречи лидеров двух стран.

Обращение с просьбой о возвращении домой прозвучало в аудиозаписи, которая поступила в распоряжение агентства РИА от семьи Пола Уилана. Его брат Дэвид рассказал, что она была сделана 30 мая в ходе разговора осужденного в России американца с родителями. Пол Уилан просил обнародовать запись перед саммитом президентов России и США, который пройдет завтра в Женеве.
Гражданин Соединенных штатов вновь заявил о своей невиновности и отметил, что не совершал преступления, в котором его обвиняют и не замешан в шпионаже. Свое задержание Уилан называет несправедливым и считает, что секретный процесс без улик доказывает этот факт. Гражданин Соединенных штатов говорит, что умоляет Джо Байдена покончить с ужасающим делом с дипломатией вокруг заложников. В свою очередь заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что Москва готова передать США американских граждан, отбывающих срок заключения в России, но Пола Уилана в этом списке нет.

Семья еще одного осужденного в России американца Тревора Рида также выразила надежду, что предстоящий саммит станет шагом вперед к возвращению их родственника домой в США.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Игорь Николаев экономист

+ Отказ от доллара Отказ от доллара Политика управления резервами должна быть абсолютно прагматичной, без эмоциональной политизированности решений. В противном случае мы можем оказаться в одно не самое прекрасное время с серьезно похудевшими резервами…

5 135 6 36411 08.06
8читать ;смотреть
Блоги

+ Сергей Шойгу пришел с внезапной проверкой в один из московских военкоматов Сергей Шойгу пришел с внезапной проверкой в один из московских военкоматов Министр отчитал сотрудников за отсутствие компьютеров…

5 111 6 37291 08.06
8читать ;смотреть
Блоги

Diletant.media история

Накануне 22 июня 1941 года Как советские граждане встретили сообщение о начале Великой Отечественной войны…

5 64 6 13366 08.06
Блоги

Видео дня

+ Владимир Путин: «Жесткая риторика США — отражение всей ее культуры» Владимир Путин: «Жесткая риторика США — отражение всей ее культуры» Фрагмент интервью американскому телеканалу NBC…

5 144 6 20239 12.06
8читать ;смотреть
Блоги

Любовь Соболь политик

Почему меня не пускают на выборы в Госдуму, и чем мы можем ответить Я вынуждена остановить ведение своей кампании в Госдуму…

5 96 6 13548 14.06
Блоги

Владимир Зеленский: Особенная форма Президент Украины выложил в Инстаграм фотографии формы сборной Украины, в которой она будет выступать на Чемпионате Европы…

5 91 6 16552 08.06
Блоги

+ Интервью Владимира Путина американской телекомпании NBC 01:20:13 Интервью Владимира Путина американской телекомпании NBC К.Симмонс: Задам прямой вопрос: Вы приказали его убивать или нет?
В.Путин: Конечно, нет. У нас нет такой привычки кого-то убивать, это первое…

5 121 6 21053 14.06
8читать ;смотреть
Блоги

+ Жители деревни в Омской области просят Ангелу Меркель заасфальтировать дорогу Жители деревни в Омской области просят Ангелу Меркель заасфальтировать дорогу Они записали видеообращение к канцлеру Германии…

5 134 6 26156 10.06
8читать ;смотреть
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Вакцинация от COVID-19. Защитить здоровье и … выиграть автомобиль Мы запускаем дополнительную программу стимулирования вакцинации, которая распространяется на всех граждан старше 18 лет…

5 28 6 5758 13.06
Блоги

+ На Красной площади задержали акциониста, который пытался выстрелить себе в голову На Красной площади задержали акциониста, который пытался выстрелить себе в голову Он сделал несколько выстрелов холостыми…

5 76 6 16132 11.06
8читать ;смотреть
Блоги

+ Владимир Путин: Те 50% жителей Украины, кто не хочет в НАТО, — это умные люди Владимир Путин: Те 50% жителей Украины, кто не хочет в НАТО, — это умные люди «Они не желают оказаться на линии огня и не хотят быть разменной монетой и пушечным мясом»..

5 103 6 23865 09.06
8читать ;смотреть
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Крым на футболках сборной Украины Сделайте ответное что-нибудь, с юмором. Двуглавого орла подправьте на футболках – пусть повеселее глядит, что ли…

5 148 6 35924 09.06
Блоги

+ На брифинг МИДа Белоруссии из СИЗО доставили Романа Протасевича На брифинг МИДа Белоруссии из СИЗО доставили Романа Протасевича О развитии ситуации с рейсом авиакомпании «Ryanair» Афины-Вильнюс…

5 20 6 5006 14.06
8читать ;смотреть
Блоги

Кристина Потупчик общественный деятель

Произошедшее в Дагестане — прямая дискриминация женщин по гендерному признаку Эти уродливые карикатуры на мужчин считают, что вправе распоряжаться женщинами и детьми как собственностью, делать из них слуг, инкубаторов, уборщиц…

5 59 6 14624 13.06
Интервью Особое мнение

Александр Проханов гость: Александр Проханов публицист, писатель

России нужна Беларусь, потому что это последнее окно, которое по суше ведет Россию в Европу. Это окно будет немедленно захлопнуто. И там поставят такие же базы, как в Румынии. Мы это знаем…

5 23 6 9051 08.06
#слушать 36:46 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Оруэлл отдыхает Когда слушаю все эти евростенания о тоталитарных режимах, хакерах, которые жить не дают цивилизованным, то хочется спросить: вы серьезно?..

5 172 6 48139 10.06

Популярное за неделю

Новости

Кремль внес исправления в стенограмму интервью Путина NBC Из нее пропала фраза «да мне все равно», когда президент отвечал на вопрос о гарантиях безопасности Навального…

5 8 6 7195
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Посмотрите, как Макрон сразу заговорил, как приосанился, улыбается. Периодически получать по мордасам президентам очень полезно. Это может их вернуть немножко в реальность…

5 28 6 84627 09.06
#слушать 53:37 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

13 июня: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)

5 1 6 2111 13.06
Блоги

Сергей Марков политолог

Люди не хотят прививаться. Сценарии действий власти Можно ли уговорить наш народ вакцинироваться или можно только заставить? От ответа на этот вопрос зависит будущее, и не только вакцинации…

5 138 6 222559 09.06
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Футбол, принц Путин, Гудков, маразм под Алыми парусами Футбол, принц Путин, Гудков, маразм под Алыми парусами Россия на удивление быстро и легко свыкается с беспределом, беззакониями и репрессиями. Что называется, мастерство не пропьешь…

5 53 6 70454 14.06
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9150925
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4936999

Сегодня в эфире