Осужденный в России американец Пол Уилан попросил президента США Джо Байдена вернуть его в Соединенные штаты

Заявление появилось в преддверии встречи лидеров двух стран.

Обращение с просьбой о возвращении домой прозвучало в аудиозаписи, которая поступила в распоряжение агентства РИА от семьи Пола Уилана. Его брат Дэвид рассказал, что она была сделана 30 мая в ходе разговора осужденного в России американца с родителями. Пол Уилан просил обнародовать запись перед саммитом президентов России и США, который пройдет завтра в Женеве.

Гражданин Соединенных штатов вновь заявил о своей невиновности и отметил, что не совершал преступления, в котором его обвиняют и не замешан в шпионаже. Свое задержание Уилан называет несправедливым и считает, что секретный процесс без улик доказывает этот факт. Гражданин Соединенных штатов говорит, что умоляет Джо Байдена покончить с ужасающим делом с дипломатией вокруг заложников. В свою очередь заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что Москва готова передать США американских граждан, отбывающих срок заключения в России, но Пола Уилана в этом списке нет.

Семья еще одного осужденного в России американца Тревора Рида также выразила надежду, что предстоящий саммит станет шагом вперед к возвращению их родственника домой в США.