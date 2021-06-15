Суд в Краснодаре сегодня рассмотрит жалобу на арест бывшего исполнительного директора организации «Открытая Россия» Андрея Пивоварова.

В жалобе адвокат Андрея Пивоварова отметил, что суд отправил его в СИЗО, не рассмотрев возможность избрания альтернативной меры пресечения. Александр Валявский назвал незаконным решение Первомайского районного суда Краснодара об аресте. Он также сказал, что судья при вынесении решения учёл справку одного из руководителей регионального Центра по противодействию экстремизму. В ней говорилось, что у Пивоварова открыт расчётный счёт в банке Грузии, до этого он рассказал о планах уехать из России. Кому он это сообщил — неизвестно, отметил адвокат.

Бывшего директора «Открытой России» обвиняют в сотрудничестве с нежелательной организацией. Уголовное дело возбудили из-за репоста в соцсети Facebook с просьбой поддержать независимых кандидатов на муниципальных выборах. Пивоварова в конце мая сняли с самолёта, который уже вырулил на взлётную полосу, в аэропорту Пулково. Его задержали, допросили, на квартире в Петербурге провели обыск. Затем доставили в Краснодар, где ранее возбудили дело. Перед этим «Открытая Россия» объявила о ликвидации, чтобы защитить сторонников от уголовного преследования.

Пивоваров вину не признаёт. В отношении него возбудили также административное дело о невнесении основанной им организации «Открытый Петербург» в список иностранных агентов. Пивоваров ранее объявил о намерении баллотироваться в Госдуму.

Организация «Открытая Россия» была признана в России нежелательной. Организацию «Открытый Петербург» российкие власти признали иноагентом.